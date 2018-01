Mais de 700 soldados americanos chegam no Iraque Mais de 700 soldados americanos adicionais chegaram na província iraquiana de Diyala nesta terça-feira, 13, com o objetivo de conter a violência no norte de Bagdá, como parte do plano de segurança implementado pelo governo do país. Além disso, algumas tropas que estavam em Bagdá também devseguem rumo a Diyala. Esta movimentação acontece enquanto 20 mil novos soldados americanos chegam em Bagdá com o objetivo de pacificar a capital. A tentativa do presidente americano, George W. Bush, consiste em diminuir a violência para que o Exército iraquiano possa assumir o controle da segurança do país. O quinto batalhão do Exército, a vigésima Infantaria e a segunda divisão da Infantaria se moveram do norte de Bagdá para Baqouba para auxiliar cerca de 3.500 soldados americanos que já estavam na região. O general americano Benjamin Mixon disse que esta decisão não foi tomada de última hora, "Nós analisávamos a região há meses, como parte do plano de segurança no país", disse Mixon. As tropas adicionais se unem a mais de 20 mil soldados iraquianos em Diyala, segundo números dos militares americanos. Para o general David Petraeus, comandante do exército americano no Iraque, Baqouba é uma das regiões onde a violência sectária está mais presente "precisa de atenção especial das tropas estrangeiras". Enquanto a violência sectária em Bagdá diminuiu em Bagdá no último mês por conta do plano de segurança, em Diyala os ataques a tropas americanas subiram cerca de 70% desde meados de 2006, segundo números divulgados por militares americanos.