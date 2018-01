Mais de 75 mil devem fugir do furacão Isabel Mais de 75 mil pessoas estão sendo encorajadas a deixar suas casas no estado de Carolina do Norte devido à chegada do furacão Isabel, prevista para quinta-feira. O Centro Nacional de Furacões dos EUA pôs avisos em vários pontos da costa entre os estados de Carolina do Sul e Virginia. Bombeiros estão sugerindo à comunidade que não esteja em casa quando o Isabel chegar. O Isabel perdeu mais força, de acordo com as últimas medições, mas ainda representa um alto risco. Os ventos estão a 169 kilômetros por hora. Meteorologistas prevêem que o furacão possa enfraquecer mais, porém pode ganhar força novamente ao chegar ao território americano.