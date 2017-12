Mais de 8 mil afegãos já deixaram Kandahar À medida que os ataques contra a Kandahar, último reduto do Taleban no Afeganistão, se intensificam, milhares de afegãos têm fugido da cidade. Peter Kessler, porta-voz do alto comissariado das Nações Unidas para assuntos de refugiados (UNHCR, na sigla em inglês), estima que mais de 8 mil afegãos saíram da cidade em direção ao Paquistão desde que o conflito se intensificou na semana passada. "Parece que cerca de 2 mil pessoas ou mais estão deixando Kandahar em busca de assistência", disse Kessler. Caças americanos bombardeiam intensamente a cidade e líderes tribais e forças da Aliança do Norte, que se opõe ao regime do Taleban, pressionam as forças que ainda restam em Kandahar. O mulá Mohammed Omar, líder da milícia islâmica, prometeu permanecer no local até morrer. Um líder tribal afegão disse que os soldados da Al-Qaeda, rede terrorista financiada pelo milionário saudita Osama bin Laden, estão impedindo que as forças taleban se rendam na cidade. Leia o especial