Mais de 80 pessoas ficaram feridas em ataque em Riad Os primeiros números oficiais sobre as explosões que atingiram Riad, capital da Arábia Saudita, na noite de sábado, apontam que o número de feridos passa de 80 e pelo menos duas pessoas morreram. As explosões, segundo um oficial do governo do país que não quis se identificar, resultam de um ataque de um carro bomba, similar ao ocorrido em 12 de maio, cuja responsabilidade foi atribuída ao grupo Al Quaeda. Na ocasião, 35 pessoas morreram. No ataque terrorista de ontem, o carro usado para as explosões pode ter sido um veículo policial, segundo contaram algumas testemunhas. Informações oficiais destacam que das 86 pessoas feridas pelas explosões, a maioria é formada por crianças e mulheres.