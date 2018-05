Mais de 800 detentos fogem de prisões na Tunísia

As duas cidade estão localizadas na região centro-ocidental do país, cerca de 150 quilômetros de distância uma da outra. Os funcionários da prisão de Gafsa estavam em greve no momento da fuga.

A Tunísia tem registrado confrontos sociais desde a queda do presidente Zine El Abidine Ben Ali, em 14 de janeiro. Cerca de 11 mil detentos fugiram de prisões tunisianas durante o levante ocorrido pouco depois de Ben Ali ter ido para o exílio. As informações são da Associated Press.