Mais de 80.000 pessoas estão mortas ou desaparecidas na China Mais de 80.000 pessoas estão mortas ou desaparecidas em consequência do pior terremoto na China em décadas, disse o governo nesta quinta-feira. As preocupações são que doenças, a temporada de chuvas e outros temores possam trazer ainda mais sofrimento. Anteriormente, autoridades haviam dito que era esperado que a contagem final dos mortos chegasse a 50.000. Dez dias depois que o terremoto de 7,9 graus atingiu o sudoeste montanhoso do país, equipes de auxílio focaram nos 5 milhões de desabrigados e outros milhões que enfrentam doenças e possíveis "desastres secundários". Hospitais em Sichuan ficaram lotados com os cerca de 300.000 feridos, prontificando o governo a disponibilizar serviços de trem para transportar os feridos a outras partes do país, informou a mídia estatal. (Por Chris Buckley)