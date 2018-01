Mais de 90 mortos em acidente aéreo no Benin Mais de 90 pessoas morreram neste Natal em um acidente aéreo no Benin, África Ocidental. Um Boeing 727 com 140 passageiros ? libaneses, na maioria ? caiu no Oceano Atlântico pouco após a decolagem do aeroporto de Cotonou, a capital do Benin. As primeiras informações foram dadas por funcionários do aeroporto de Beirute, para onde se dirigia o avião. Segundo esses funcionários, o Boeing 727, de propriedade de cidadãos da Guiné, fazia um vôo charter, contratado por dois libaneses. A maioria dos passageiros estava voltando para o Líbano para passar os feriados de fim de ano em casa. A televisão libanesa mostrou imagens de pedaços do avião flutuando no ar, incluindo o trem de pouso, parte da cabine, parte da cauda e uma turbuina. Também se viam cabos e tubos de metal retorcidos. O canal de televisão Al Manar apresentou uma testemunha dizendo que o avião teve dificuldades para decolar e se chocou com um edifício situado junto do final da pista. Milhares de imigrantes libaneses vivem e trabalham em países da África Ocidental.