Mais de 90 supostos talibãs são mortos no Afeganistão Noventa e dois supostos talibãs morreram nas últimas horas no sul do Afeganistão durante a Operação Medusa, realizadas por forças da Otan e tropas afegãs, informou a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf). Segundo a Isaf, sob comando da Otan, esse número se soma aos 94 supostos rebeldes cujas mortes foram anunciadas neste domingo, o que elevaria para mas de 500 os supostos talibãs falecidos desde que, no último dia 2, começou a Operação Medusa contra redutos insurgentes na província de Kandahar (sul do Afeganistão).