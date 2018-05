Mais de 950 pessoas invadem presídio na Venezuela

São cerca de 800 mulheres e 150 crianças e adolescentes, assim como alguns homens. Varela disse que o presidente Hugo Chávez ordenou que as autoridades negociem de forma pacífica com os manifestantes. Segundo a rádio estatal, Varela alegou na terça-feira que grupos de direitos humanos, financiados pela CIA, estão tentando usar a ocupação para "desestabilizar o país".

Na Venezuela existem 34 penitenciárias que abrigam cerca de 47 mil pessoas, de acordo com registros oficiais. Mas eles foram construídos para atender cerca de 12 mil detentos. As informações são da Associated Press.