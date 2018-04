Mais de 99% votaram por independência do Sudão do Sul, apontam parciais

JUBA - A Comissão Eleitoral do Sudão informou que um total de 99,57% dos eleitores que participaram do referendo sobre a emancipação do sul do Sudão votaram pela independência da região.

Estes são os primeiros resultados completos e os resultados finais e oficiais do referendo realizado entre os dias 9 e 15 de janeiro devem ser divulgados em fevereiro.

De acordo com o site da Comissão Eleitoral foram 3.851.994 votos durante o referendo. Cinco dos dez Estados da região sul do país tiveram 99,9% dos votos a favor da separação.

As primeiras contagens de votos já mostravam que os eleitores tinham votado pela separação do sul. O presidente sudanês, Omar al-Bashir, afirmou que vai aceitar os resultados.

Se o resultado for confirmado, o sul do Sudão deve declarar sua independência formalmente no dia 9 de julho.

Acordo de paz

O referendo histórico foi parte de um acordo de paz assinado em 2005, que pôs fim a décadas de guerra civil entre o norte sudanês, majoritariamente muçulmano, e o sul, onde predominam o cristianismo e outras religiões.

O sul do Sudão é uma das áreas menos desenvolvidas do mundo e grande parte de sua população reclama do governo sudanês.

De acordo com o correspondente da BBC na capital, Cartum, James Copnall, a independência do sul agora parece inevitável.

No entanto, apesar de muitos sudaneses do sul comemorarem os primeiros resultados do referendo, ainda há problemas como o subdesenvolvimento e os conflitos entre etnias.

E há também a difícil negociação sobre a divisão dos recursos econômicos entre o norte e o sul, que tem a maior parte do petróleo do país.

