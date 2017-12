Mais de meio milhão de pessoas falam português nos EUA A língua portuguesa é o 12º idioma mais falado nos EUA, com exatamente 564.630 falantes entre cerca de 280 milhões de habitantes norte-americanos, revela um estudo que analisa também os vários grupos populacionais, o estudo Language Use and English Speaking Ability:2000, divulgado hoje De acordo com o Censo de 2000, residem nos Estados Unidos 1.177.112 pessoas de origem portuguesa, 181.076 de origem brasileira e 77.103 de origem cabo-verdiana, não tendo expressão estatística as comunidades de outros países lusófonos. Do Censo de 1990 à contagem populacional de 2000 o grupo brasileiro foi o que mais cresceu. Enquanto durante esse período os portugueses passaram de 1.153.351 para 1.177.112 e os cabo-verdianos de 46.551 para 77.103, os brasileiros saltaram de 65.875 para os 181.076, continuando os EUA a receber um importante fluxo de novos imigrantes. A fixação legal de brasileiros nos Estados Unidos no anos de 2001 e 2002 foi, respectivamente, de 9.505 e 9.474 pessoas. Numa população de 281,4 milhões de residentes, há nos Estados Unidos 262,2 milhões de pessoas com cinco ou mais anos de idade e destes 46,8 milhões falam em casa uma segunda língua além ou não do inglês. Depois do inglês - língua única de 215,4 milhões de residentes nos Estados Unidos -, o espanhol é o idioma mais falado no país, tendo 28,1 milhões de falantes dentro das fronteiras norte-americanas. O chinês, com 2 milhões de falantes, é a segunda língua, seguido do francês e crioulo francês (1,6 milhões), alemão (1,3 milhões), o dialeto filipino Tagalog (1,2 milhões), vietnamita (1 milhão), italiano (1 milhão), coreano (894 mil), russo (706 mil), polaco (667 mil), árabe (614 mil) e português (564 mil). Segundo o estudo agora divulgado, quase um quinto dos residentes dos Estados Unidos com 5 ou mais anos de idade, ou 46,8 milhões, falavam em casa no ano 2000 uma língua diversa do inglês, o que representa um aumento de 15 milhões de pessoas em relação aos dados recolhidos pelo Censo de 1990. Deste aumento de 15 milhões, 11 milhões dizem respeito a falantes da língua espanhola, refletindo a imigração maciça de países sul-americanos que têm este idioma como língua oficial. Segundo o Censo de 1990, havia então 17,3 milhões de pessoas que falavam espanhol, número que o Censo de 2000 indica ter subido para 28,1 milhões. Segundo o estudo Language Use and English Speaking Ability: 2000, 55 % dos residentes que disseram falar em casa uma outra língua diversa do inglês também indicaram falar "muito bem" o inglês.