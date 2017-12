Mais de mil jornalistas foram assassinados na última década Mais de mil jornalistas e membros de equipes de apoio à imprensa perderam a vida ao redor do mundo no exercício da profissão nos últimos dez anos, informou nesta quarta-feira a Federação Internacional de Jornalistas, às vésperas do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O grupo, com sede em Bruxelas, que planeja publicar, no mês que vem, um levantamento dos assassinatos durante seu congresso na Coréia do Sul, diz que as evidências da violência contra os jornalistas às vezes não vêm à tona até que se passem meses ou anos do crime. A entidade pediu mais pressão sobre os governos para que os responsáveis pela violência contra jornalistas sejam processados e punidos com mais rigor. "Nossa tolerância é zero quando o assunto é a violência contra a liberdade de expressão", informou a Federação Internacional de Jornalistas em um comunicado para marcar, amanhã, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991. Além da violência, o grupo citou a censura da imprensa independente e a crescente concentração dos grupos de mídia como uma ameaça à liberdade de imprensa. "O futuro da democracia e do jornalismo está na balança quando as organizações de imprensa perdem o senso de compromisso com o público e seguem uma agenda baseada exclusivamente na exploração comercial da informação", diz o comunicado.