Mais de mil mortos em onda de calor na Índia O calor escaldante e a falta de chuvas já matou mais de 1.100 na Índia nas últimas três semanas, informaram nesta segunda-feira fontes do governo. A maioria das mortes - 1.020 - ocorreu no estado de Andhra Pradesh, no sul do país, disse D. C. Roshaiah, comissário estadual da Defesa Civil. A emissora oficial All India Radio disse que a insolação e a desidratação levaram à perda de outras 100 vidas nas regiões norte e leste da Índia, elevando o total dos óbitos para mais de 1.100. No centro do flagelo está o distrito de Nalgonda, em Andhra Pradesh, onde a temperatura ultrapassou os 49 graus centígrados. Ali, segundo o principal funcionário do distrito, Ram Prakash Sisodia, ocorreram 204 mortes nos últimos 21 dias. "Prosseguimos com nossa campanha publicitária para orientar a população sobre o que deve fazer e o que deve evitar para se proteger do calor. Pedimos que as pessoas não saiam de suas casas entre as 10 da manhã e as 5 da tarde", informou Sisodia. A falta de chuvas das monções contribuiu para agravar o problema, e os meteorologistas prevêem que, pelo menos nos próximos dois dias, não haverá alívio na onda de calor em Andhra Pradesh.