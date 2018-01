Mais de mil passaportes espanhóis são roubados em São Paulo Homens armados roubaram quase 1.400 passaportes em branco do Consulado da Espanha em São Paulo, informa o Ministério das Relações Exteriores do país ibérico. O roubo ocorreu no domingo, quando os homens armados renderam os seguranças e roubaram os passaportes e cerca de 600 selos de visto. O objetivo aparente é vender os artigos roubados no mercado negro. Há alguns meses, uma inspeção de rotina levou as autoridades espanholas a concluir que precisavam melhorar a segurança na sede diplomática, mas as medidas ainda não começaram a ser implementadas, revelou uma fonte.