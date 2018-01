Mais de mil se manifestam contra palavras do Papa no Egito Cerca de 1.200 pessoas se manifestaram nesta sexta-feira na mesquita de Al Azhar, no Cairo, em protesto contra recentes declarações do Papa Bento XVI, consideradas um insulto ao islã e ao profeta Maomé. Youssef Al Qardawi, dirigente da União Mundial de Sábios Islâmicos, composta por destacados clérigos de todo o mundo muçulmano, tinha declarado nesta sexta-feira um "dia de ira", embora "razoável e não violento", em protesto contra as palavras de Bento XVI. Representantes de várias tendências ideológicas, como Mustafa Bakri, parlamentar independente e chefe de redação do semanário "Al Usbua", e numerosos dirigentes da organização dos Irmãos Muçulmanos, responderam à convocação. Segundo fontes de segurança, os manifestantes criticaram o sumo pontífice e exigiram que ele peça desculpas de maneira clara. Além disso, lembraram as caricaturas de Maomé publicadas pelo jornal dinamarquês Jyllands-Posten e, depois, por diversos meios de comunicação ocidentais no ano passado. Em uma das caricaturas, Maomé aparecia com um turbante em forma de bomba. Em outra imagem, era retratado dizendo que o paraíso estava ficando sem virgens. Os manifestantes acusaram o ocidente de lançar uma guerra contra o islã e pediram o boicote dos produtos dos países que ofendam a religião de Maomé.