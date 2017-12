Mais de um milhão de britânicos saúdam Elizabeth II Com um show aéreo que incluiu caças-bombardeiros e até um Concorde e vivas e aplausos de de mais de um milhão de britânicos, terminaram hoje quatro dias de festa para comemorar o jubileu de ouro do reinado de Elizabeth II. Pela manhã, a rainha assistiu a missa de ação de graças na Catedral de São Paulo, onde ela chegou numa carruagem de ouro, usada pela primeira vez em 1762 por George III. Uma grande multidão concentrou-se no Mall, para apreciar desfiles cívicos e carnavalescos. A tarde, a rainha, o marido dela, príncipe Philip, o filho Charles, herdeiro do trono, e o neto, príncipe William, segundo na linha de sucessão, compareceram à sacada central do Palácio de Buckingham para agradecer aos súditos. "Foram 50 anos bastante significativos, de altos e baixos, mas quem acompanhou os seis anos da 2ª Guerra é testemunha das grandes transformações que conseguimos", disse a rainha.