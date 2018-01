Mais dez passageiros soltos de ônibus na Grécia Os dois homens armados que seqüestraram um ônibus com mais de 20 pessoas a bordo na capital da Grécia ameaçam explodir o veículo se não forem levados ao aeroporto e colocados num avião para a Rússia, dizem autoridades. Os seqüestradores, identificados como albaneses com ficha criminal, tomaram o ônibus às 5h50 da madrugada de hoje, hora local. O motorista, o cobrador e um passageiro escaparam pouco depois, e mais tarde 10 outros reféns foram libertados. O impasse já dura mais de 11 horas. Segundo as autoridades, 16 passageiros continuam em poder dos criminosos - nove mulheres e sete homens. Os seqüestradores têm pelo menos uma escopeta, mas não está claro se realmente possuem explosivos. O ônibus foi fechado por uma van e um carro da polícia nas proximidades de um supermercado, um McDonald´s, um nightclub e um posto de gasolina. O supermercado estava aberto, e os clientes foram levados à saída dos fundos. "Mande que tirem a van da nossa frente ou explodiremos o ônibus", disse um dos seqüestradores a uma equipe de telejornalismo. "Diga que queremos a polícia longe daqui. Queremos ir para o aeroporto e voar para a Rússia". As autoridades não confirmam informações de que os homens também exigem mais de um milhão de euros.