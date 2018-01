Mais dez vôos são supensos por motivo de segurança As companhias aéreas British Airways, Air France e Continental Airlines voltaram hoje a cancelar vôos que seguiriam para os EUA ou decolariam do país, em meio a informações de que autoridades americanas teriam sinais de inteligência indicando que a rede terrorista Al-Qaeda poderia estar planejando um ataque químico ou biológico num avião. Três funcionários do setor de inteligência dos EUA disseram ao The Washington Post haver a possibilidade de terroristas lançarem um agente biológico como o da varíola ou o antraz num avião para que as pessoas a bordo sejam contaminadas e, sem saber, ajudem a transmitir as doenças. Outro temor é o de que membros da Al-Qaeda tentem seqüestrar um avião usando armas químicas para incapacitar a tripulação e os passageiros. O jornal assinalou, porém, que as informações sobre um possível ataque químico ou biológico são vagas. Pelo menos dez vôos previstos para hoje e amanhã entre Europa e EUA foram cancelados, entre eles um da Continental que iria hoje de Glasgow (Escócia) para a cidade americana de Newark, dois da Air France que decolariam hoje e amanhã de Paris para Washington e um da British que partiria hoje de Londres para Miami. O mesmo vôo da British foi cancelado várias vezes em janeiro por motivo de segurança. "Há um punhado de vôos com que estamos preocupados, e a British cancelou metade deles", disse um funcionário americano. "Recebemos informações sobre ameaças que indicam o desejo da Al-Qaeda de atacar esses vôos em particular."