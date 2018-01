Mais dois brasileiros desaparecidos na Tailândia A Embaixada do Brasil em Bangcoc afirma que o governo da Tailândia cita outros dois brasileiros na nova lista de pessoas cujo paradeiro não se conhece desde domingo, quando o país foi atingido por ondas gigantes. Hoje, o Itamaraty confirmou a morte de duas pessoas, uma diplomata e seu filho de dez anos, e a embaixada do País em Bangcoc afirma que está em busca dessas duas outras pessoas desaparecidas. Enquanto isso, no aeroporto de Bangcoc, o Itamaraty abriu um balcão de atendimentos para os turistas brasileiros.