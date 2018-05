Mais dois corpos são encontrados no Costa Concordia

O funcionário da agência nacional de proteção civil responsável pelas buscas disse nesta segunda-feira que mergulhadores recuperaram os corpos de duas mulheres que estavam no internet café da embarcação.

Dessa forma, o número de desaparecidos caiu para 17, mas no final de semana autoridades disseram que aparentemente havia passageiros não registrados no navio no momento do acidente, o que significa que o número de desaparecidos pode aumentar.

O almirante Ilarione dell''Anna disse nesta segunda-feira que a remoção do combustível do Costa Concórdia poderá começar já na terça-feira. As buscas por mais corpos vão continuar. A decisão de realizar as duas operações em conjunto foi tomada após ficar comprovado que o Costa Concórdia está estável não corre o risco de cair no fundo do mar. As informações são da Associated Press.