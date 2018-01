Mais dois palestinos mortos na Cisjordânia Dois jovens palestinos foram hoje mortos a tiros por soldados israelenses na Cisjordânia, elevando para cinco o número de vítimas fatais nas últimas horas. Khaled Rehan, de 28 anos, membro do Ezzedine al-Qassam, braço armado do movimento Hamas, foi morto após ter atirado nos soldados israelenses. Também na Cisjordânia, um adolescente palestino foi morto a tiro por soldados israelenses, disseram fontes da segurança palestina. No início da madrugada, as fontes haviam revelado que três palestinos morreram durante uma incursão do exército israelense em Rafah, sul da Faixa de Gaza. Mahmud Chaath, de 24 anos, foi morto por um morteiro e Ibrahim Chaluf, 18, e Wissam Al Chaar, 24, sucumbiram ao serem atingidos por mísseis de um helicóptero de assalto. Outros oito palestinos ficaram feridos, dois dos quais em estado grave, precisou a fonte. Quarenta blindados e várias escavadoras penetraram hoje um quilômetro no interior do campo de refugiados de Rafah, próximo da fronteira egípcia. Um tanque disparou duas granadas de morteiro e soldados abriram fogo com arma automática durante a incursão, enquanto dois helicópteros de assalto sobrevoavam o setor. Quatro soldados sofreram ferimentos leves quando a sua viatura blindada perdeu o controle da direção, depois da explosão de uma bomba comandada à distância, segundo fonte militar israelense.