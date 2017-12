Mais dois soldados americanos morrem no Iraque O Exército americano anunciou neste domingo a morte de dois de seus soldados numa "operação de combate", no último sábado, na província ocidental de Al-Anbar. Al-Anbar, no oeste do Iraque, é considerada um dos redutos da insurgência sunita e costuma ser cenário de confrontos entre insurgentes e tropas americanas. Com as duas mortes, já são 49 os militares dos EUA mortos este mês no Iraque e 2.872 os que perderam a vida desde o início da ocupação do país, em março de 2003.