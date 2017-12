Mais dois soldados americanos morrem no Iraque Dois soldados americanos morreram e quatro ficaram feridos em dois incidentes ocorridos no sábado em território iraquiano, informou hoje um comunicado do comando militar dos Estados Unidos. Um soldado morreu e quatro ficaram feridos pela explosão de uma bomba à passagem de seu veículo militar no sudeste de Bagdá. O outro militar falecido foi vítima de um ataque parecido na conturbada província de Al-Anbar, no oeste do Iraque. Com estes incidentes, já é de 2.965 o número de soldados americanos que perderam a vida no Iraque desde a invasão das tropas militares no país, em março de 2003.