Mais dois soldados americanos mortos em ataques no Iraque Um soldado americano morreu e dois outros ficaram feridos hoje em uma explosão nas proximidades de Baqouba, ao norte de Bagdá. Na noite de quarta-feira, outro soldado dos EUA morreu em um confronto com insurgentes em Faluja que também resultou na morte de três rebeldes, num claro indício de que os ataques tendem a se intensificar faltando menos de 100 dias para que as forças de ocupação devolvam a soberania aos iraquianos. Em Faluja, oeste de Bagdá, o ataque dos insurgente contra um comboio militar dos EUA deixou um veículo Humvee em chamas. Um civil iraquiano que dirigia um automóvel também foi morto no fogo cruzado. Ao se aproximar a data de 30 de junho para a devolução da soberania aos iraquianos, oficiais dos EUA acreditam que guerrilheiros do Iraque irão aumentar a violência numa tentativa de sabotar a transferência de poder e de tentar demonstrar que um governo iraquiano sem representatividade não conseguirá controlar o país. O general de brigada dos EUA Mark Kimmit disse estar particularmente preocupado com ataques contra a polícia iraquiana. "Continuamos preocupados com o que é claramente um programa de intimidação alvejando não apenas os policiais iraquianos, mas todas as autoridades do governo iraquiano", afirmou. "Um número significativo de policiais iraquianos foram mortos no último ano algo em torno de 350".