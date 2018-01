Mais dois soldados dos EUA morrem no Iraque O Comando Central dos EUA informou que dois soldados norte-americanos morreram e sete ficaram feridos num tiroteio com iraquianos perto da cidade de Ramadi. Em Halabasa, perto da capital Bagdá, um comboio militar norte-americano foi atacado. Não há informes sobre feridos nesse incidente. Testemunhas disseram ter visto uma ambulância militar norte-americana dirigindo-se ao local e que um civil que passava por ali foi morto. Horas antes, também na região de Fallujah, oito policiais iraquianos haviam sido mortos em um tiroteio com tropas norte-americanas, num aparente erro de identificação. Os incidentes de hoje elevaram para 293 o número de soldados dos EUA mortos no Iraque desde o início da guerra, em 20 de março; 154 deles morreram depois de 1º de maio, quando o presidente norte-americano George W. Bush declarou o fim do conflito. Ao todo, a coalizão anglo-americana totaliza 345 mortos.