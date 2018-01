Mais dois soldados norte-americanos mortos no Iraque Dois soldados dos EUA morreram e outros seis ficaram feridos, nesta quarta-feira, em um ataque a tiros contra uma base militar nos arredores de Bagdá. Um dos soldados faleceu antes de ser socorrido. O outro foi hospitalizado mas não resistiu aos ferimentos. Dois dos feridos continuam internados. Os outros quatro já voltaram ao trabalho. Em um comunicado, as tropas de coalizão informaram que soldados da I Divisão Blindada responderam ao ataque e prenderam os ocupantes de um carro que fugia da área do tiroteio.