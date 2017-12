Mais dois turcos são reféns no Iraque Uma fotografia publicada por uma agência de notícias turca mostra dois trabalhadores turcos, dados como desaparecidos desde 1º de junho, mantidos como reféns por um grupo ainda não-identificado de rebeldes iraquianos. Outra organização terrorista já ameaça decapitar três turcos capturados em solo iraquiano. A fotografia, tirada em uma parte desconhecida do Iraque e divulgada pela agência no notícias Ihlas, mostra dois turcos, identificados como Murat Kizil e Soner Sercali, agachados diante de cinco rebeldes armados com metralhadoras e granadas. Não está claro quando a foto foi tirada. Os rebeldes estão mascarados.