Mais dois vôos da British Airways cancelados por segurança O vôo da British Airways entre Londres e Washington foi cancelado novamente por questões de segurança, informa a empresa. O vôo 223, entre os aeroportos de Heathrow e Dulles, não decolará no próximo domingo. Também foi cancelado o vôo 263 de segunda-feira, entre Londres e Riad, na Arábia Saudita. Segundo a companhia aérea, a decisão ?segue orientação do governo para cancelamento dos vôos por questões de segurança?. As 184 pessoas com reservas para Washington e as 149 para Riad serão transferidas para outros vôos ou receberão o dinheiro de volta. O vôo 223 já foi cancelado anteriormente oito vezes, só neste ano, por conta de alertas originados nos EUA. Os vôos para território saudita também já sofreram vários cancelamentos.