Mais jovem deputada desde 1667

Mhairi, do Partido Nacionalista Escocês (SNP, na sigla em inglês), obteve cerca de 6 mil votos a mais que Alexander (23,5 mil a 17,8 mil) em Paisley and Renfrewshire South, pouco mais de 15 quilômetros a oeste de Glasgow.

A derrota de Alexander reflete a insatisfação dos escoceses com os trabalhistas, acusados de traição e de se aproximarem demais dos conservadores, especialmente durante a campanha do referendo sobre a independência da Escócia, no ano passado - os principais nomes do partido fizeram campanha ao lado do primeiro-ministro, David Cameron, contra a separação da região da Grã-Bretanha.

"Eu me comprometo a usar esta voz não só para melhorar a Escócia, mas para obter políticas mais progressistas que beneficiem toda a Grã-Bretanha", disse Mhairi, estudante de ciências políticas na Universidade de Glasgow, em discurso após a vitória. / AFP