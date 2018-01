Mais mortes em deslizamentos nas Filipinas O número oficial de mortos nos devastadores deslizamentos nas Filipinas subiu para pelo menos 127 nesta segunda-feira, com as equipes de resgate tendo retirado os corpos de famílias inteiras amontoados em suas casas sepultadas pela lama. Teme-se que outras centenas de pessoas estejam desaparecidas. As autoridades acusaram os desmatamentos ilegais como responsáveis pelos deslizamentos provocados por uma semana de chuvas incessantes nas províncias próximas ao Oceano Pacífico, que até a noite do domingo já haviam deixado um número oficial de 99 mortos. Chuvas esporádicas e fortes ondas no mar impediam os esforços de resgate. Em outro desastroso episódio separado, grupos de socorro saíram hoje em busca de uma balsa no sul das Filipinas da qual não se tem notícia desde domingo, e cujos tripulantes avisaram pelo rádio que estava afundando no mar com 75 pessoas a bordo. O barco Piary, que partiu no sábado de Mapun - uma localidade de Cabayan de Tawi-Tawi, um aglomerado de ilhas no Mar de Sulu -, se dirigia a Brookes Point, na ilha de Palawan, a 710 km a sudoeste de Manila, informou a guarda costeira. A viagem dura normalmente um dia. A bordo da nave iam 69 passageiros, incluindo sete crianças entre 1 e 10 anos, e seis tripulantes. Equipes da Marinha e da Força Aérea não encontraram sinais da embarcação nem de sobreviventes. No momento em que lançaram pelo rádio o pedido de socorro, passageiros e tripulantes se preparavam para abandonar o ferry e embarcar nos botes salva-vidas.