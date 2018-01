Mais mortos em novo bombardeio de Faluja Explosões atingiram a cidade de Faluja, informam testemunhas e a polícia. Pelo menos seis pessoas foram mortas, segundo as autoridades locais; a TV Al-Arabiya havia citado uma cifra maior, de 15 vítimas. Os militares americanos, que vêm bombardeando a cidade para destruir refúgios de um grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, ainda não comentaram as explosões. Ambulâncias acorreram à zona leste da cidade, mesma área atingida pelos ataques americanos da semana passada, onde supostamente encontram-se membros do grupo terrorista liderado pelo jordaniano Abu Musab Zarqawi. ?Aviões americanos bombardearam um imóvel residencial no bairro de al-Shuhdaa?, disse o capitão de polícia Mekky Hussein al-Zaidan.