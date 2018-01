Mais neve. E funcionários dos EUA vão para casa mais cedo O Escritório de Gestão de Pessoal do governo dos EUA anunciou que os funcionários federais que trabalham na região de Washington serão dispensados três horas mais cedo do que o normal hoje, por causa da aproximação de uma tempestade de inverno. O Metrô de Washington, por sua vez, pediu aos servidores que forem dispensados mais cedo que evitem usar os sistemas de transporte público ao mesmo tempo e que saiam de maneira escalonada dos locais de trabalho. A previsão de precipitação de neve na região nordeste dos EUA hoje à noite é de 12,5 cm na região de Nova York, de 33 cm em New Jersey e de até 53 cm em Michigan. Durante o dia, centenas de milhares de pessoas ficaram sem o serviço de energia elétrica e as escolas fecharam em várias regiões da Costa Leste por causa das nevascas, enquanto que o Meio-Oeste também sofria com as conseqüências das tempestades de neve. Até hoje, 44 mortes foram atribuídas à neve do Kansas à Carolina do Norte. Todas as mortes ocorreram em acidentes de trânsito.