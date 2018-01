Mais nove mortos por pneumonia atípica em Hong Kong As autoridades de Hong Kong anunciaram mais nove mortes na cidade causadas pela Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sras), entre elas um homem de 45 anos e três mulheres de 32, 34 e 37 anos, que não apresentavam nenhuma patologia particular antes de contraírem o vírus da pneumonia atípica. A maioria das mortes anteriores ocorreu entre pacientes idosos ou com doenças crônicas. "Durante os últimos dias, nossa preocupação é a quantidade de mortes entre pessoas jovens", disse diretor interino dos hospitais da cidade, Ko Wing-man. No entanto, ele acredita que os médicos estão obtendo êxito, principalmente graças a novos procedimentos terapêuticos. Os hospitais de Hong Kong estão administrando fortes doses de remédios antivirais aos doentes e, segundo Wing-man, esses novos produtos, sobretudo esteróides, elevam os resultados positivos a 80% e 90% dos casos. Hong Kong já registrou 1.232 casos da pneumonia atípica, com 57 mortes. A China continental conta com 1.435 pacientes infectados e 64 mortes. A Organização Mundial e Saúde (OMS) desconfia que hospitais militares chineses estejam escondendo casos. Uma equipe da OMS visitou ontem dois hospitais de Pequim e se reuniu com funcionários de um terceiro. A entidade classificou a visita de "cooperativa", mas se negou a dar mais detalhes. De acordo com dados da OMS, em virtude da pneumonia atípica, 13 pessoas já morreram em Cingapura, 13 no Canadá, 5 no Vietnã, 2 na Tailândia e 1 na Malásia. No mundo, 3.235 contágios foram registrados. A publicação do código genético de coronavírus, responsável pela doença, por duas equipes de cientistas do Canadá e Estados Unidos, é o início para a elaboração de exames de diagnósticos confiáveis, identificação de remédios que debilitem o vírus e para o desenvolvimento de uma vacina, segundo a diretora do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, Julie Gerberding. "Os laboratórios poderão utilizar essas informações para começar a produzir medicamentos antivirais e para elaborar a base de uma vacina." Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica