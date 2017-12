Mais perto da aprovação, Romano Prodi ganha novo aliado O senador independente Luigi Pallaro, eleito com os votos de italianos residentes na América do Sul, anunciou nesta terça-feira, 27, que dará o voto de confiança ao governo de Romano Prodi, deixando assim mais palpável a possibilidade de sua aprovação na Câmara Alta. Prodi renunciou após sua coalização de centro-esquerda ter sido derrotada em votação para a missão militar italiana no Afeganistão e em outros âmbitos políticos. Mas no sábado, 24, o presidente do país pediu que Prodi ficasse no cargo e colocou seu governo em votação parlamentar. "Disse ao primeiro-ministro Prodi que darei meu voto de confiança para dar continuidade à ação do governo", afirmou Pallaro, cuja decisão até hoje era uma incógnita. Pallaro acrescentou "que as pessoas com bom senso saberão analisar o que significa uma crise neste momento e o que significa tentar buscar uma solução", disse para justificar a decisão. Com o voto do senador ítalo-argentino, a coalizão de centro-esquerda no poder, L´Unione, pode começar a respirar tranqüila no Senado, pois teria os 158 votos necessários para aprovar a confiança no atual governo, além do apoio dos senadores vitalícios. Prodi contaria com 156 votos dos senadores escolhidos nas urnas, entre eles os dois "rebeldes" comunistas Fernando Rossi e Franco Turigliatto, que com sua abstenção na última quarta-feira causaram a derrota em uma votação sobre política externa, provocando a renúncia do premier. Além do apoio de Pallaro, o governo contará com o apoio do membro da oposição e ex-líder da União Democrata Cristã (UDC) Marco Follini e com cinco senadores vitalícios, entre eles o democrata-cristão Giulio Andreott. A votação da moção de confiança no governo começará na quarta-feira às 19h30 (15h30 de Brasília) no Senado e depois, na sexta-feira, será realizada na Câmara Baixa. Prodi comparecerá nesta terça no Senado para fazer o discurso no qual pedirá o voto de confiança no seu governo.