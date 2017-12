Mais policiais portugueses partem para o Iraque Os policiais portugueses que partem para o Iraque, a fim de garantir a segurança durante as eleições previstas para janeiro, estão prontos para lidar com o aumento da violência, disse o comandante da força. "Estamos prontos para tudo, motivados e preparados para todas as missões", disse o comandante Pedro Oliveira a jornalistas na cerimônia de despedida, em Lisboa. Um contingente de 89 policiais partirá para o Iraque e irá se juntar a 48 homens que já se encontram no país árabe. Alguns dos portugueses que já estão no Iraque voltarão, e o total ficará em 127. Os primeiros policiais portugueses chegaram ao Iraque em novembro de 2003.