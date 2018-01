Mais quatro marines são mortos no Iraque Um grupo de quatro fuzileiros navais norte-americanos, integrantes da 1.ª Força Expedicionária da Marinha, morreu no Iraque. Segundo comunicado divulgado pelo exército dos EUA nesta quarta-feira, dois dos marines faleceram nesta terça, na província de Abnar, durante operações de segurança. A região encontra-se em uma área dominada por muçulmanos sunitas. Os mortos não serão identificados até que as famílias sejam notificadas. Até o final do dia, 868 militares norte-americanos haviam morrido desde o início das ações no Iraque, no ano passado, segundo o Departamento de Defesa dos EUA.