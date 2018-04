Mais quatro ministros deixam governo da Irlanda Quatro ministros do gabinete da Irlanda renunciaram a seus postos, um dia depois de o ministro das Relações Exteriores do país também pedir demissão, após uma fracassada tentativa de derrubar o primeiro-ministro do país, Brian Cowen, informou hoje a imprensa local. A saída dos quatro ministros ontem, logo após a demissão do ex-chanceler Micheal Martin, deixa o gabinete irlandês sem mais de um quarto de seus membros. O jornal Irish Times afirmou que as últimas saídas abriram o caminho para uma reformulação no gabinete, planejada pelo primeiro-ministro já de olho nas eleições gerais marcadas para março.