Mais quatro soldados americanos são mortos em ataques no Iraque Quatro soldados americanos morreram em duas explosões em Bagdá, capital do Iraque, neste domingo. Com esses ataques, os quais ocorreram separadamente, sobe para seis o número de soldados americanos mortos neste final de semana. Ontem, uma bomba colocada na estrada em Tikrit deixou três soldados feridos e provocou a morte de dois.