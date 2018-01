Mais seis reféns são libertados no Iraque Dois iraquianos, Raad Ali Aziz e Mahnaz Bassam, foram soltos hoje, depois de terem sido seqüestrados em 7 de setembro, juntamente com duas voluntárias italianas da ONG ?Uma Ponte Para...?. A libertação das italianas havia sido noticiada mais cedo. Além disso, quatro engenheiros egípcios de telecomunicação, capturados semana passada, foram libertados, informa a empresa para qual trabalham, a Orascom. Dois outros egípcios tomados como reféns na mesma ocasião continuam em poder dos seqüestradores. A Orascom não informa se houve pagamento de resgate, mas o encarregado diplomático do Egito em Bagdá, Farouq Mabrouk, disse que os seqüestros tiveram ?motivação financeira?. Mais de 140 estrangeiros foram seqüestrados no Iraque desde a queda de Saddam Hussein. Muitos foram mortos.