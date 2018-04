Mais sobreviventes de naufrágio na Itália processam empresas

Uma versão emendada do processo foi protocolada na terça-feira num tribunal de Miami, tendo como réus a empresa Carnival Corp, que tem sede em Miami, e várias das suas subsidiárias, inclusive a Costa Cruise Lines, da Flórida, e a Costa Crociere, da Itália.

Seis sobreviventes iniciaram a ação em janeiro, mas depois disso outros 33 aderiram, elevando o total a 39. A Carnival não quis comentar o processo.

O Costa Concordia afundou em 13 de janeiro na costa da ilha italiana de Giglio, com mais de 4.200 pessoas a bordo, das quais 32 morreram. A Costa Crociere, operadora do navio, atribuiu o acidente a uma negligência do seu comandante, que teria se aproximado demais da ilha.

A ação diz que a tripulação não realizou exercícios de segurança, que o navio estava fora da rota, que o capitão esperou demais até dar a ordem de evacuação, que os funcionários se atrapalharam nessa operação, e que a empresa causou danos emocionais ao não fornecer uma assistência rápida e imediata aos sobreviventes.

"Os autores da ação se viram em um navio que adernava, virava e afundava, sem comunicação, orientação ou ajuda do capitão, e com orientações equivocadas dos tripulantes entre aproximadamente 21h45 e até aproximadamente 23h, e foram deixados para se virarem sozinhos", diz a ação.