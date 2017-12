Mais soldados americanos mortos no Iraque Um soldado da 4a Divisão de Infantaria dos EUA morreu em um ataque de granada contra um comboio norte-americano, informou nesta quinta-feira o exército dos EUA. Ele chegou a ser levado para um hospital militar, mas não resistiu aos ferimentos. O nome do soldado morto está sendo preservado até que a família seja informada. O ataque ocorreu na noite de quarta-feira nas proximidades de Samara, cem quilômetros ao norte de Bagdá. Outros dois militares americanos morreram nesta quarta-feira no Iraque. Uma militar, também da 4a Infantaria, foi vítima da explosão de uma bomba e um integrante da 1a Divisão faleceu enquanto fazia patrulha em Bagdad. As baixas mais recentes elevam para 90 o número de soldados norte-americanos mortos no Iraque desde que o presidente George W. Bush declarou o fim dos combates na guerra pela ocupação, em 1º de maio.