Mais tiros contra alvos britânicos no Irã Tiros foram disparados nas proximidades do complexo residencial onde vive o embaixador da Grã-Bretanha no Irã na noite de domingo (horário local). Ninguém ficou ferido. O ministério das relações exteriores iraniano está buscando os responsáveis. Esta foi a terceira vez em menos de um mês que foram feitos disparos contra alvos relacionados à diplomacia britânica no Irã. O governo do Irã, que foi omisso nos dois primeiros casos, desta vez condenou os atiradores, abriu investigação e cercou de proteção especial a residência de Richard Dalton, embaixador inglês no país.