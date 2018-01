Mais três corpos de mineiros foram encontrados na Rússia As equipes de resgate acharam neste sábado os corpos de mais três mineiros numa mina de ouro na Sibéria, elevando para 16 o número de operários mortos desde o incêndio de quinta-feira, informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia. Um dos mineiros que tinha sido resgatado com vida morreu no hospital em Chita, na fronteira com a China e Mongólia, acrescentou um porta-voz do Ministério, citado pela agência "Interfax". Além disso, três mineiros, que haviam ficado presos durante mais de 40 horas, conseguiram subir à superfície. Outros cinco foram resgatados hoje a 435 metros de profundidade. Nove operários continuam desaparecidos. Apesar das condições adversas, com temperaturas de até 35 graus e uma intensa fumaça, os trabalhos de resgate continuaram durante toda a noite. "As equipes de salvamento continuarão procurando até que todos os mineiros, vivos ou não, sejam trazidos à superfície", disse Pavil Gueniatulin, Governador de Chita, citado pela agência "Interfax". A mina Daransun, aberta há mais de um século, fica a cerca de 500 quilômetros da capital regional. O Gabinete de ministros criou uma comissão de investigação sobre o acidente. Segundo fontes oficiais, 31 mineiros, dos 64 que se encontravam no interior da mina no momento do incêndio, foram retirados da mina ou conseguiram sair dela através de um túnel situado a cinco quilômetros do local do incêndio. As autoridades podem suspender a extração de ouro na mina, de propriedade da companhia britânica Highland Gold Mining, cuja fábrica adjacente produz 4,5 toneladas de ouro anuais. Parentes dos mineiros denunciaram que a empresa, pertencente ao grupo canadense Barrick Gold, o maior produtor de ouro do planeta, dava pouca atenção à segurança dos trabalhadores.