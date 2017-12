Mais três mulheres denunciam Schwarzenegger por assédio Outras três mulheres denunciaram que foram assediadas sexualmente por Arnold Schwarzenegger, candidato a governador da Califórnia, elevando para 11 o número deste tipo de acusação contra o ator, informou hoje o jornal Los Angeles Times. Além de prática de assédio, Schwarzenegger vem sendo acusado de ter manifestado sua admiração pelo nazismo. O plebiscito de terça-feira na Califórnia - também chamado de eleição de "recall" - deve converter-se num autêntico desafio para os eleitores do Estado mais rico e populoso dos EUA. Muitos deles desconhecem que terão de votar duas vezes sobre o governo estadual. Primeiro, sobre se querem ou não destituir o atual governador, o democrata Gray Davis. Depois, sobre quem deveria substituí-lo, caso isso seja necessário. A cédula que incluirá as duas perguntas deverá ter várias páginas: a lista de candidatos a substituir Davis terá nada menos que 135 nomes, e a ordem dos candidatos na cédula foi escolhida por sorteio. Mesmo que vote pela manutenção do governador, o eleitor poderá ou não escolher um nome na lista de possíveis substitutos. Se o governador obtiver um apoio superior a 50% na eleição, continuará no cargo. Caso contrário, o cargo será entregue ao candidato que obtiver o maior número de votos - qualquer que seja a quantidade - entre os 135.