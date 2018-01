Mais três soldados americanos mortos no Iraque Dois soldados do 2º Batalhão da 20ª Brigada de Polícia Militar do Exército dos Estados Unidos foram mortos e outro ficou ferido num ataque a bomba contra o comboio de veículos em que eles viajavam na zona sul de Bagdá. Perto da capital iraquiana, um soldado da 1ª Divisão Blindada do Exército americano morreu e outro ficou ferido num acidente de helicóptero, segundo o Comando Central das forças norte-americanas. Essas mortes elevam o número de baixas fatais das forças dos EUA no Iraque a 286 desde o início da guerra, em 20 de março; 147 soldados norte-americanos morreram no Iraque desde 1º de maio, quando o presidente George W. Bush declarou o fim do conflito. Ao todo, a coalizão anglo-americana já perteu 338 soldados no Iraque. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.