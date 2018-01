Mais três soldados dos EUA são mortos no Iraque Mais três soldados norte-americanos morreram e outros dois ficaram feridos durante confrontos distintos no Iraque neste domingo, informou o exército. Dois dos combatentes morreram nas redondezas da cidade sagrada de Kufa, onde rebeldes leais ao religioso radical Motqada al-Sadr enfrentam tropas norte-americanas. O outro foi vítima da explosão de uma bomba em uma estrada ao sul de Bagdá. Todos os três mortos eram membros da I Divisão Blindada e não tiveram os nomes revelados até que as famílias sejam notificadas. Os feridos foram levados para um hospital militar. Mais de 800 militares norte-americanos já morreram desde o início das operações militares no Iraque.