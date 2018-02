Mais três soldados norte-americanos morrem no Iraque Três homens da I Força Expedicionária da Marinha dos EUA morreram neste domingo em confrontos na província de Anbar, Oeste do Iraque. As tropas de coalizão ainda não identificaram as vítimas nem deram detalhes de como foram mortas. Incluindo mais esses três, sobe para 62 o número de soldados norte-americanos mortos no Iraque desde o último dia 4, quando tiveram início uma ofensiva contra uma milícia radical xiita no sul do país e outra, da marinha, contra rebeldes sunitas em Faluja. Pelo menos 664 soldados dos EUA já morreram no Iraque desde o início da guerra, em março de 2003.