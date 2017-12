Mais treze corpos são encontrados em Mossul Mais treze corpos foram encontrados em Mossul, no Iraque, informou o exército americano. Onze deles foram identificados como membros das forças de segurança iraquiana, atacados por rebeldes. Com esses, sobre para 35 o número de cadáveres encontrados na cidade durante a última semana. Soldados americanos e iraquianos foram atacados com morteiros, granadas e tiros enquanto retiravam dois corpos na parte oeste de Mossul. Um membro da Guarda Nacional do Iraque ficou ferido. Mossul, a terceira cidade mais importante do Iraque, é o centro de um movimento rebelde surgido em apoio aos guerrilheiros de Faluja, depois do cerco a essa cidade encabeçado pelos EUA. Com os ataques em Mossul, forças dos EUA e do Iraque foram enviadas para retomar parte da cidade e entraram em confronto com os rebeldes.