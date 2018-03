Mais um americano é morto no Iraque; é o 4º só hoje Mais um soldado norte-americano morreu e outros dois ficaram feridos neste sábado no Iraque, elevando para quatro os mortos hoje, informaram militares dos EUA. O Exército dos EUA disse que as novas baixas de hoje ocorreram em um comboio que foi atacado a granadas perto da cidade de Abu Ghuraib, nas proximidades da capital Bagdá. Os soldados pertenciam a uma unidade de engenharia da 3ª Divisão de Infantaria.