Mais um brasileiro é morto por ataques israelenses no Líbano O ministério das Relações Exteriores (MRE) informou em nota publicada nesta terça-feira que mais um cidadão brasileiro foi morto vítima de ações das Forças de Defesa de Israel no Líbano. O menino Bassel Tormos, de oito anos, estava na localidade de Tallousa, no sul do país. Ainda segundo o MRE, a mãe e o irmão do menino ficaram feridos na ação. A família era de Foz do Iguaçu, no Paraná. No comunicado, o Itamaraty informa que governo brasileiro recebeu a notícia com "grave consternação". "O Brasil reitera sua condenação à represália militar desproporcional do Governo de Israel, que tem levado à perda de vidas inocentes e a pesados danos na infra-estrutura libanesa, com conseqüências de longo prazo para a população civil", diz a nota. Ainda segundo o comunicado, o Itamaraty diz apoiar as iniciativas diplomáticas, em especial a Missão de Alto Nível enviada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, para que um cessar-fogo imediato seja obtido na região.